Омбудсмен Подмосковья рассказала воспитанникам лагеря «Литвиново» об их правах и обязанностях

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела лекцию для детей, отдыхающих в оздоровительном лагере «Литвиново» в Наро-Фоминске.

Так, омбудсмен рассказала детям об их правах и обязанностях. Занятие прошло в интерактивной форме — все желающие могли задать вопросы и принять участие в обсуждении.

«Когда дети понимают, что имеют право на защиту и уважение, а также осознают ответственность за свои действия, это формирует их социальную зрелость и эмоциональный интеллект», — отметила Фаевская.

В этом году в лагере пройдет шесть смен по 14 дней. Каждая из них — определенной тематики. В программе — спортивные состязания, игры патриотической направленности, экскурсии, мастер-классы.

Ранее работу лагеря проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также пообщался с детьми и ответил на их вопросы.