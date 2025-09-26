Омбудсмен Подмосковья разъяснила начисления на добровольное страхование при оплате ЖКУ

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская разъяснила начисления на добровольное страхование, которые включены в квитанцию на оплату ЖКУ.

Омбудсмен напомнила, что, согласно Гражданскому кодексу РФ, по договору имущественного страхования страховщик обязуется за страховую премию возместить страхователю убытки, причиненные при наступлении предусмотренного в договоре страхового случая.

Добровольное страхование предусматривает денежные выплаты в случае пожара, залива или иной техногенной аварии, в результате которых причинен ущерб жилому помещению. Гражданин может не оплачивать эту услугу.

Если житель решил застраховать квартиру, ему нужно поставить галочку в поле платежного документа «Итого к оплате за все услуги счета с учетом добровольного страхования» и внести соответствующую сумму. Если плату за страхование не внести, в следующем месяце жилое помещение застрахованным не будет.

Размер ежемесячного страхового взноса зависит от площади квартиры и от условий страховой компании. Подробная информация об этом представлена в разделе «Добровольное страхование» на сайте МосОблЕИРЦ.

