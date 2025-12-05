Омбудсмен Подмосковья разъяснила порядок действий в случае, если продавец не отправил товар после предоплаты

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала, что делать покупателю, если продавец не отправил ему товар после предоплаты.

С соответствующим запросом к подмосковному омбудсмену обратилась жительница Черноголовки. Женщина заказала в магазине пластиковые окна и внесла предоплату, однако спустя три недели товар так и не был ей отправлен.

По словам Фаевской, покупатель может потребовать передать товар в установленный им новый срок или же вернуть деньги и потребовать полное возмещение причиненных убытков. За нарушение срока передачи товара, за который была внесена предоплата, можно потребовать от продавца неустойку за каждый день просрочки в размере 0,5% от суммы предоплаты

Если устные переговоры с продавцом не помогли разрешить ситуацию, можно подать письменную претензию. В ней нужно изложить обстоятельства покупки, факт нарушения сроков и сформулировать конкретные требования. Продавец обязан удовлетворить требования о возврате уплаченной за товар суммы и о полном возмещении убытков в течение 10 дней со дня предъявления претензии.

Если направление претензии не помогло, следует обратиться в Роспотребнадзор и (или) суд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды судебным приставам региона.