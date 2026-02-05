Омбудсмен Подмосковья разъяснила порядок оплаты листка нетрудоспособности для самозанятых

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская разъяснила порядок оплаты листка нетрудоспособности по болезни для самозанятых. С таким вопросом к ней обратился житель Лосино-Петровского.

По словам омбудсмена региона, с 1 января текущего года самозанятые могут получать пособие в случае временной нетрудоспособности, если они добровольно платили страховые взносы в Соцфонд РФ в течение как минимум полугода. Этот эксперимент для самозанятых проводится до 31 декабря 2028 года включительно.

Пособие можно получить в случае болезни, травмы, необходимости ухода за больным родственником и в ряде других случаев. При этом можно выбрать порядок оплаты: исходя из 35 тыс. руб. или 50 тыс. рубл. за полный месяц нетрудоспособности.

По закону можно сократить размер ежемесячных взносов, если в течение 18 и 24 календарных месяцев взносы уплачивались непрерывно и застрахованному лицу не выплачивалось пособие по временной нетрудоспособности — только до наступления страхового случая.

После уплаты взносов в течение полугода средний заработок для исчисления пособия считается равным 70%, а по истечении 12 месяцев – 100% страховой суммы. Размер пособия зависит от страхового стажа, размера взносов и продолжительности их уплаты. Также при расчете пособий учитывается страховой стаж за все периоды, в которые уплачивались взносы на соцстрахование физлицом — как в качестве самозанятого, так и в случае уплаты взносов работодателем.

