Омбудсмен Подмосковья сообщила об устранении нарушений условий содержания женщин в СИЗО-10

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская сообщила об устранении нарушений условий содержания женщин в СИЗО-10 в Можайске, которые были выявлены в конце прошлого года.

Тогда в камерах СИЗО выявили протечки на потолках, отслоение штукатурки, плесень на стенах и потолках. Устранить нарушения требовалось до 18 января текущего года.

Как рассказала Фаевская, сотрудники аппарата омбудсмена и члены ОНК региона проверили СИЗО и установили, что все нарушения были устранены в установленные сроки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии МВД.