Омбудсмен Подмосковья вручила награды победителям конкурса СМИ

Фото: [ пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО ]

В Подмосковье подвели итоги конкурса СМИ и информационно-просветительских ресурсов на лучшее освещение проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности. Лауреатов наградила уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.

В номинации «Правовое просвещение» диплом первой степени за первое место был вручен сотрудникам «Телеканала 360» за цикл сюжетов на тему защиты прав бойцов СВО, детей-сирот, беженцев.

В направлении «Профессия правозащитник» диплом за первое место получила завотделом ЧП редакции издания «РЕГИОНЫ.РУ» Ирина Волкова за цикл материалов о проблемах несовершеннолетних осужденных и осужденных женщин.

В номинации «Лучший правовой блог» диплом за первое место был вручен члену Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Еве Меркачевой.

