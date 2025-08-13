Открытие нового корпуса школы «КвантУм» состоится 1 сентября в Звенигороде

В Звенигороде 1 сентября будет открыт новый корпус школы «КвантУм». О новом учреждении рассказали в Министерстве образования Московской области.

Корпус расположен в микрорайоне «Восточный». Он рассчитан на 1,1 тыс. учебных мест.

В здании обустроят просторные учебные классы, библиотечно-информационную зону, два спортивных зала, актовый зал.

Особенности школы «КвантУм» — центр профильной и предпрофессиональной подготовки, а также программы допобразования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с руководством подмосковных школ региона подготовку к учебному году.