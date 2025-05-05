Патриотическая акция «Вахта Памяти» стартовала в школах Московской области

Патриотическая акция «Вахта Памяти» стартовала в подмосковных школах, сообщили в Министерстве образования Московской области. Мероприятие продлится до Дня Победы.

В акции примут участие свыше 20 тыс. школьников — учащихся 8-11 классов почти из 900 учреждений. Акция пройдет более чем у 1 тыс. памятных мест и мемориалов.

«Это уникальный для региона пример массового участия молодежи в деле сохранения исторической памяти. Мы гордимся тем, что школьники Подмосковья берут на себя такую ответственную миссию — стоять на посту Памяти как знак уважения ко всем, кто отдал жизнь за наше мирное будущее», — отметила глава министерства Ингрид Пильдес.

В рамках акции также будут проходить возложения цветов, чтения стихотворений, митинги с участием ветеранов, военнослужащих, общественников, учителей, школьников и их родителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в области масштабно отпразднуют 9 Мая. В регионе за праздничные майские дни проведут несколько тысяч мероприятий.