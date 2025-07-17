Педагоги из Подмосковья прошли во второй тур всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»

Подмосковные педагоги прошли во второй тур всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

В число этих педагогов вошли специалисты из Клина, Люберец, Шатуры, Луховиц, Долгопрудного, Солнечногорска, Щелково, Истры и Красногорска. Они проходят по разным номинациям, в том числе как претенденты на звание лучших педагогов допобразования по технической, художественной, естественнонаучной направленности.

Второй тур конкурса будет проходить с 17 июля по 10 августа. Финал состоится с 23 по 26 сентября.

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