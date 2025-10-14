«Пельмени и блины»: названы самые популярные блюда в подмосковных школьных столовых

Пельмени, макароны с сыром и блины вошли в число самых популярных блюд в школьных столовых Подмосковья, качеством питания довольны более 98% учеников. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

«Меню в школьных столовых регулярно обновляется и составляется с учетом отзывов детей и их родителей. Чтобы питание было не только полезным, но и вкусным, учитываются предпочтения ребят, а также вероятность возникновения аллергии на те или иные продукты», — говорится в сообщении.

В новом учебном году школьникам стали доступны блины, хлопья с молоком, круассаны, рыбные палочки, куриный шницель. Кроме того, был расширен ассортимент свежих фруктов.

Родители могут оценить нововведения в рамках проекта «Родительский контроль питания» и принять участие в дегустации. Сообщить о своем желании можно классному руководителю, через портал «Моя школа» в разделе «Дегустация питания» или по телефону: 8 (915) 027-74-44.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.