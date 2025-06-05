Первый летний забег провели в Химках среди спортсменов-любителей
Летний забег среди спортсменов-любителей прошел в Химках
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В Химках началась серия ежегодных летних забегов среди спортсменов-любителей, первый в 2025 году забег состоялся в микрорайоне Левобережный. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.
Участникам предстояло преодолеть дистанцию в 12 км. Организатором забегов является местный житель опытный спортсмен Антон Демин.
«Вместе с участниками нашего локального бегового клуба мы проводим забеги еженедельно. Летом особенно любим бегать на природе. Не перестаем тренироваться и в холодное время года», — поделился он.
Забеги проходят на спортивных стадионах, территории парков и лесопарков. Участниками могут стать все желающие, спортивные встречи проводят каждый понедельник в 20:00 вблизи театра «Наш Дом».
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.