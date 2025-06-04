Первый замглавы Подольска провел еженедельный обход территории

Первый заместитель главы городского округа Подольск Александр Мамлай провел еженедельный обход территории совместно с представителями территориального отдела и проверил, как коммунальные службы содержат дворы и общественные пространства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.

Он потребовал убрать весь смет с прибордюрной части, а также восстановить дорожное полотно на участке возле домов 54 Б и 54 В на улице Свердлова. Кроме того, специалистам поручили привести в порядок входные группы в подъездах дома 50 Б на улице Свердлова и покрасить лавочки, а также закрасить граффити на фасадах домов и отдельно стоящих конструкциях.

В ходе обхода участники также оценили состояние контейнерных площадок и выполнение работ по покосу травы на территории микрорайона.

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