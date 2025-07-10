Первый замглавы Подольска проверил содержание территорий в Дубровицах

Первый заместитель главы городского округа Подольск Александр Мамлай провел мониторинг качества содержания территорий в поселке Дубровицы совместно с представителями территориального отдела и жителями поселка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.

В рамках рейда они проверили, как коммунальные службы содержат дворы и общественные пространства населенного пункта. По результатам проверки Мамлай поручил профильным специалистам привести в нормативное состояние детскую игровую площадку, провести мелкий ремонт тренажеров на спортивной площадке. Кроме того, им предстоит сделать ямочный ремонт на парковке и обрезать кустарники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.