По инициативе Ирины Фаевской в Москве обсудили поддержку талантливой молодежи

По инициативе уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской в Москве прошел круглый стол на тему поддержки талантливой молодежи.

Мероприятие провели на базе Института экономики, управления и права при Московском городском педагогическом университете. В нем приняли участие представители науки из ведущих вузов России, а также практики, реализующие проекты, направленные на поддержку талантливой молодежи. Также в число участников вошли члены Молодежного совета при омбудсмене Подмосковья.

«Вынося на обсуждение экономические, правовые и инфраструктурные аспекты, мы создаем основу для успешного будущего, где каждый одаренный ребенок сможет раскрыть свой потенциал и внести вклад в развитие общества», — подчеркнула Фаевская.

