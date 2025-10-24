Победителям регионального этапа всероссийской олимпиады по праву рассказали о работе омбудсмена Подмосковья
Участники олимпиады по праву узнали о работе аппарата омбудсмена Подмосковья
Фото: [пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО]
Победители регионального этапа Всероссийской олимпиады по праву встретились с советником уполномоченного по правам человека в Московской области Сергеем Камоловым.
«Для нас это возможность вдохновить и поддержать стремления ребят в этой сфере. Стараемся рассказывать им об интересных примерах из практики, о деятельности нашего Молодежного совета, в который они тоже могут вступить при желании», - отметила подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская.
Встреча прошла в Третьяковской галерее. В ней приняли участие школьники со всего региона. Для них была организована экскурсии по выставке «Александр Дейнека. Гимн жизни».
