Победителям регионального этапа всероссийской олимпиады по праву рассказали о работе омбудсмена Подмосковья

«Для нас это возможность вдохновить и поддержать стремления ребят в этой сфере. Стараемся рассказывать им об интересных примерах из практики, о деятельности нашего Молодежного совета, в который они тоже могут вступить при желании», - отметила подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская.