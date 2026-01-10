Почти 1 тыс. жителей Химок оформили путевку на санаторно-курортное лечение электронно

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

По итогам 2025 года путевку на санаторно-курортное лечение электронным способом оформили более 800 жителей Химок, для отдыха они выбрали места в Краснодарском крае, Крыму и центральных регионах России. Об этом сообщила начальник Химкинского управления соцзащиты населения Марина Табунова, передает пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, какие голосовые помощники и ИИ-проекты есть в Подмосковье.

Автоматизированная система позволяет учитывать очередь и медицинские показания каждого заявителя, что облегчает процесс оформления путевки. Уведомление о выдаче приходит в личный кабинет на региональном портале госуслуг.

Жителям напомнили, что задать вопросы, связанные с лечением, можно по телефону единой службы поддержки 122 (доб. 6).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.