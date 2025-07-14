Почти 1 тыс. жителей и гостей Подольска посмотрели фильм «Домовенок Кузя» в кинотеатре под открытым небом

Фото: [ Администрация г. о. Подольск ]

В Подольске в парке имени Виктора Талалихина в кинотеатре под открытым небом показали сказочную картину «Домовенок Кузя», ее посмотрели более 900 зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Фестиваль «КиноПарк», в рамках которого для зрителей бесплатные кинопоказы на улице, будет проходить до 27 июля, здесь показывают анимационные приключения, семейные истории, военные драмы и экранизации литературной классики. Следующий кинопоказ состоится в понедельник, 21 июня, желающие в возрасте старше 12 лет смогут посмотреть фильм «Танки».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.