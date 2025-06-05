Почти 30 тыс. жителей Подольска проголосовали за благоустройство Славянского бульвара

Почти 26 тыс. жителей Подольска проголосовали за благоустройство Славянского бульвара, он является лидером в голосовании на портале «Госуслуги», которое проходит по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.

В общей сложности от Подольска на голосовании представлены пять объектов, при этом финансирование получит только один из них. На втором месте по числу голосов оказался бульвар 65-летия Победы в границах улиц Академика Доллежаля и Генерала Варенникова в микрорайоне Кузнечики., на третьем — сквер 100-летия победы России над наполеоновской армией в 1812 году в микрорайоне Зеленовский на Соборной площади. Четвертое место заняла территория на пересечении улиц Ульяновых и Мраморная, 2 в микрорайоне Парковый, пятое — занял сквер имени А. А. Долгого в микрорайоне Ивановский.

Участниками голосования в общей сложности стали более 31,7 тыс. жителей округа, оно продлится до 12 июня. Отдать свой голос может любой желающий старше 14 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.