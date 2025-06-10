Почти 30 тыс. жителей в Химках отдали свой голос за объекты благоустройства

Более 25 тыс. жителей в Химках приняли участие во Всероссийском онлайн-голосовании за благоустройство общественных пространств. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.

Лидером по количеству голосов в муниципалитете стал парк «Дубки» — за него отдали голос более 23,3 тыс. человек. На третьем месте — сквер «Дубовая роща» в Левобережном (свыше 1,3 тыс. голосов), на третьем — сквер «Минутка» на пересечении Юбилейного проспекта и улицы Строителей (151 голос). Еще 119 голосов отдали за сквер «Искра» на улице Лавочкина.

Напомним, что голосование завершится в четверг, 12 июня. Участниками могут стать все желающие старше 14 лет. Проект реализуют в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.