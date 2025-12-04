Почти 30 жителей Химок получили премию главы округа «Преодоление» для лиц с ОВЗ

В Химках 27 жителей были удостоены премии главы городского округа «Преодоление» для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации со ссылкой на главу Елену Землякову.

Она поздравила лауреатов в Международный день инвалидов вместе с председателем Совета депутатов Сергеем Малиновским.

«Мы чествуем тех, кто, несмотря на трудности, достигает высот в спорте, искусстве, общественной деятельности. Их сила духа и талант вдохновляют нас. Выражаем глубочайшее уважение нашим лауреатам, их семьям, а также врачам, соцработникам, педагогам и волонтерам. Ваша стойкость и любовь к жизни — пример для всех», – подчеркнула Землякова.

Премия направлена на поддержку людей с ОВЗ, ее начали вручать с 2014 года – за это время ее получили 284 человека.

