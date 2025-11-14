Почти 40 тыс. выпускников Подмосковья приняли участие в апробации итогового сочинения

Апробация обновленной технологии проведения итогового сочинения (изложения) прошла в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

В апробации приняли участие более 38,7 тыс. 11-классников из 856 образовательных учреждений. Итоговое сочинение (изложение) длилось 3 часа 55 минут.

В рамках апробации отрабатывается технология печати и сканирования бланков участников с использованием ГИС ЕАИС ОКО непосредственно в школах. Обработка бланков на школьном уровне завершится 21 ноября. Результаты станут известны не позднее 24 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность использования искусственного интеллекта в сфере образования.