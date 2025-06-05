Почти 5 тыс. школьников в Подольске примут участие в проекте «Умные каникулы»

Более 4 тыс. школьников Подольска со второго по десятый классы стали участниками регионального проекта «Умные каникулы», его реализуют школы № 12, 18, 34 и гимназия имени Подольских курсантов с целью активизировать творческий потенциал школьников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.

В программе есть пять направлений: интеллектуальное, общественно-активное, патриотическое, спортивное и культурное. Летом для школьников проведут различные мероприятия, экскурсии, походы в театры и музеи. Ребят распределили по отрядам в соответствии с возрастом и выбранным направлением.

«В 2024 году мои дети тоже участвовали в проекте. Ходили с удовольствием, несмотря на то, что приходилось рано вставать», — рассказала одна из матерей участников Елена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.