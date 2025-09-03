Почти 700 медиков из подмосковного Королева воспользовались мерами поддержки

В Королеве более 650 медиков воспользовались мерами поддержки, им доступны компенсация аренды квартир и служебное жилье, региональная программа «Социальная ипотека», а также муниципальная поддержка, включая доплату молодым специалистам (15 тыс. рублей для врачей и 7 тыс. – для средних медицинских работников, выплата за наставничество и не только. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о доходах врачей в Подмосковье.

«Для привлечения квалифицированных кадров в здравоохранение округа по проекту «Здоровое будущее» «Единой России» принимаются серьезные меры поддержки. <...> Эти мероприятия уже принесли свои плоды: за четыре года более 650 медиков воспользовались мерами поддержки», — отметила муниципальный депутат, координатор проекта «Здоровое будущее» Любовь Кошкина.

Прошлой осенью в округе среди выпускников медико-биологических классов 5, 9 гимназий, 1 и 3 школы запустили проект «Волонтеры-медики». В рамках него были заключены договор о социальном партнерстве с Королевской больницей и договор о сотрудничестве с целью подготовки выпускников к поступлению в медицинские ВУЗы.

Одной из получателей мер поддержки стала врач-терапевт Королевской больницы Любовь Рязанова, которая приобрела квартиру по программе «Социальная ипотека».

«Искали такую квартиру, чтобы можно было въехать и жить. Конечно, важно было расположение, чтобы в шаговой доступности была школа и детский сад. И мы ее нашли!», — рассказала участница программы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.