Почти 80 тыс. человек посетили День открытых дверей в колледжах и техникумах Подмосковья

Единый день открытых дверей, который прошел в подмосковных колледжах и техникумах, посетили более 74 тыс. человек, для них подготовили мастер-классы и профессиональные пробы почти на 40 площадках. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В Министерстве образования Московской области уточнили, что для школьников и их родителей также провели экскурсии на ведущие предприятия региона, всероссийские классные часы «Профессионалитет: ты в хорошей компании», собрания.

Мероприятие поддержали более 80 партнеров-работодателей, в том числе корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королева и другие. Оно прошло в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.