Подмосковная молодежь примет участие во Всероссийской неделе субботников «Мы за чистоту»

Подмосковные экологи, молодежь, семьи с детьми, корпоративные волонтеры, туристы, активисты «Движения первых», «Волонтеров Победы», «Волонтеров Подмосковья» и общественных организаций, а также ветераны и участники специальной военной операции присоединятся к Всероссийской неделе субботников «Мы за чистоту», которая пройдет с 18 апреля. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

В рамках акции пройдет благоустройство городов, парков, лесов, береговых зон, воинских захоронений и мемориалов, ее проведут в рамках Года защитника Отечества и в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Главные объекты для уборки выберут путем народного голосования в социальных сетях региональных отделений «Экосистемы». По итогам субботников определятся победители в номинациях «Самый активный регион», «Самая активная компания», «Самая активная организация», «Самый масштабный субботник» и «Самый креативный пост об Акции».

Для участия нужно организовать субботник в своем регионе или присоединиться в качестве волонтера. После этого нужно опубликовать фотографии с субботников с хэштегами #мызачистоту #МыВместе #движениеэкосистема #Росмолодежь и зарегистрироваться на платформе Добро.рф. Там можно выбрать мероприятие в своем регионе и получить сертификат участника. Подмосковные волонтеры смогут присоединиться к мероприятию на региональной платформе volonter.mosreg.ru.

Акцию проводят Федеральное агентство по делам молодежи и Всероссийское экологическое общественное движение «Экосистема» при поддержке Добро.рф.

Напомним, что в Подмосковье волонтеры могут получить поддержку за счет бюджетных средств при страховании жизни или здоровья или при возмещении таких расходов. Размер выплаты в области составляет до 250 тыс. руб. при возникновении страхового случая на территории региона. Подробности у других мерах поддержки здесь.

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