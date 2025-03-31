Подмосковная школьница вошла в число призеров конкурса научного творчества в Пекине

Подмосковная школьница Диана Имаева вошла в число призеров Пекинского молодежного конкурса научного творчества. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Диана учится в 11-м классе физико-математического профиля физтех-лицея им. П. Л. Капицы. На конкурс она представила работу по использованию вихревых труб на водородных электростанциях. В результате проект был признан одним из лучших в своей категории.

В министерстве поздравили школьницу и ее наставников с успешным выступлением на международном уровне и пожелали дальнейших научных успехов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьника из Химок, который стал обладателем золотой медали на международной олимпиаде по математике.