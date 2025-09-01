Подмосковные активисты «Молодой гвардии Единой России» вручили детям более 460 школьных наборов

Активисты «Молодой гвардии Единой России» из Подмосковья перед началом учебного года провели акцию «Собери ребенка в школу», в результате детям вручили более 460 школьных наборов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого поздравил учеников и педагогов гимназии им. Примакова с Днем знаний.

В регионе совместно с общественными приемными партии организовали более 100 точек сбора школьных принадлежностей, наборы собирали на подготовленных «молодогвардейцами» «Полках добра». Желающие могли передать тетради, рюкзаки и канцтовары, вещи были переданы детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В рамках акции была также организована встреча с многодетной семьей из семи детей, куда вместе с активистами приехала руководитель «Молодой гвардии» и депутат Совета депутатов городского округа Серпухов Диана Алумянц.

«Когда видишь глаза детей, которые ждут 1 сентября, понимаешь, что такие акции не формальность. В этой семье семеро детей, и для родителей собрать их в школу — огромная нагрузка. Мы приехали к ним, передали наборы, пообщались — и почувствовали, насколько важна для них эта поддержка», — отметила она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, сколько новых мест появится в школах Подмосковья к 1 сентября.