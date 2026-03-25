Подмосковные девятиклассники написали региональное тестирование по русскому языку

В Подмосковье прошло региональное тренировочное тестирование по русскому языку в формате основного государственного экзамена (ОГЭ), его написали 7 тыс. учеников девятых классов. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Такой экзамен позволяет выявить уровень готовности школьников к сдаче ОГЭ и отработать организационные и технологические процедуры экзамена. Им предстояло решить задания за 3 часа 55 минут, с результатами можно будет ознакомиться 1 апреля.

В ведомстве добавили, что после экзамена учителя смогут определить зоны риска и отработать выявленные дефициты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.