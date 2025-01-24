Подмосковные колледжи и вузы отметят День российского студенчества. Праздничные мероприятия пройдут 24 и 25 января, рассказали в Министерстве образования Московской области.

К примеру, в Красногорском колледже состоится Студенческий бал. Колледж «Московия» организует танцевальный флешмоб. Губернский колледж и Егорьевский техникум подготовят фотовыставки на тему студенчества. В Коломенском ГСГУ для учащихся проведут квест, веселые старты и концерт.

В общей сложности в регионе обучаются свыше 70 тыс. студентов в 66 государственных и частных вузах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки педагогов в области. Глава региона сообщил об индексации зарплат таким специалистам.