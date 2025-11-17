Подмосковные команды стали финалистами Всероссийских соревнований по Dota 2

Три подмосковные команды вышли в финал Всероссийского турнира по компьютерному спорту «Боевая арена-5×5-ПОРТ-IT-куб». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В ведомстве уточнили, что в числе финалистов соревнований по Dota 2 оказались команды «ksk monk» из Ногинска, «tranquility» и «High QTPG» из Электростали, а также команда «banda gleba» из Тюмени. Очный финал пройдет 27 ноября, его организуют на базе Центра дополнительного образования для детей в Электростали.

