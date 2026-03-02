Подмосковные педагоги смогут посетить семинар по наставничеству

Во вторник, 3 марта, для подмосковных педагогов проведут вебинар, посвященный теме наставничества в современной школе. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В рамках семинара эксперты расскажут о педагогических практиках, поделятся опытом выстраивания системы наставничества в школьной среде. Кроме того, участники обсудят развитие личности ребенка через формы и методы наставничества в преподавании точных наук и не только. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке. Трансляция будет доступна здесь.

