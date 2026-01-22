Подмосковные руководители примут участие в конкурсе «Лидеры России»

Более 3,8 тыс. руководителей из Подмосковья примут участие в шестом сезоне конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей», в общей сложности на него зарегистрировались свыше 75,3 тыс. участников из 89 российских регионов и 66 стран. Об этом сообщили в пресс-службе конкурса.

«В корпоративных и государственных категориях за звание лучших борются команды крупнейших российских компаний с вице-президентами и генеральными директорами в составе, а также 59 команд федерального уровня — большинство министерств и ведомств, делегировавших на конкурс участников, в том числе, заместителей министров», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Подмосковье заняло третье место в рейтинге субъектов России по числу участников нового сезона. Теперь участников ожидает дистанционный этап – каждый из них пройдет тесты для оценки управленческих компетенций. Онлайн-полуфиналы проекта пройдут в апреле-мае 2026 года, команды должны будут решать задачи, позволяющие оценить управленческий потенциал конкурсантов. Финалы состоятся очно летом 2026 года.

Конкурс проводится с 2017 года по распоряжению президента страны Владимира Путина, за весь период проведения назначения на высокие должности получили более 650 участников.

