Подмосковные семиклассники написали диагностическую работу по математике

Порядка 700 учеников седьмых классов из 32 подмосковных школ-участниц проекта «Математические классы Подмосковья» приняли участие в региональной диагностической работе (РДР) по математике. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В ведомстве уточнили, что работу проводят для того, чтобы определить уровень освоения школьной программы по математике в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС). Школьникам нужно было решить семь заданий базового и повышенного уровня сложности за 45 минут. Работу проводили на компьютерах с использованием государственной информационной системы «ЕАИС ОКО». С результатами можно будет ознакомиться не позднее 2 октября 2024 года.

«Сравнительный анализ результатов позволит оценить эффективность принятых управленческих и методических решений в школах-участницах проекта», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.