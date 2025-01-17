Подмосковные школьники посетили Губернаторскую Рождественскую новогоднюю елку

Более 1,2 тыс. подмосковных школьников посетили Губернаторскую Рождественскую новогоднюю елку, которая прошла накануне в Вегас Сити Холле в Красногорске. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Для гостей подготовили музыкальный спектакль «Академия рождества», почетными гостями мероприятия стали митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева и министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

«Сегодня мы провели вместе с нашей Епархией рождественскую елку, уже ставшую доброй традицией», — отметила Болатаева.

Напомним, что мероприятие проводится в регионе регулярно с 2001 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.