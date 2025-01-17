Подмосковные школьники посетили Губернаторскую Рождественскую новогоднюю елку
Более 1 тыс. подмосковных школьников посетили Губернаторскую Рождественскую елку
Фото: [Министерство образования Московской области]
Более 1,2 тыс. подмосковных школьников посетили Губернаторскую Рождественскую новогоднюю елку, которая прошла накануне в Вегас Сити Холле в Красногорске. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
Для гостей подготовили музыкальный спектакль «Академия рождества», почетными гостями мероприятия стали митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева и министр образования Московской области Ингрид Пильдес.
«Сегодня мы провели вместе с нашей Епархией рождественскую елку, уже ставшую доброй традицией», — отметила Болатаева.
Напомним, что мероприятие проводится в регионе регулярно с 2001 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.