Подмосковные школьники сдали нормативы ТехноГТО на золотые значки

Два подмосковных школьника Александр Зайцев (Химки) и Арсений Малахов (ОШ № 9 г. Чехов) первыми в Подмосковье сдали нормативы технологической грамотности ТехноГТО на золотые значки, комплекс является частью Национальной технологической олимпиады (НТО) и реализуется Кружковым движением НТИ совместно с Президентской платформой «Россия – страна возможностей», Движением Первых и НИУ ВШЭ. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Первая сдача нормативов по беспилотникам, кибербезопасности, электронике, фактчекингу и другим направлениям прошла в период с октября по декабрь 2025 года на площадках в 30 регионах России, в общей сложности золотые значки получили 105 человек из 21 региона страны. Это позволит абитуриентам получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы.

«Прямо сейчас шанс присоединиться к ТехноГТО есть у каждой образовательной организации в России. Приглашаю школы, университеты, колледжи, центры дополнительного образования не упустить эту возможность и открыть в 2026 году у себя очные площадки ТехноГТО, чтобы как можно больше талантливых ребят в нашей стране смогли продемонстрировать высокий уровень технологической грамотности и получить за это весомые бонусы», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Зайцев успешно справился с тремя очными нормативами – «Цифровая навигация», «Применение беспилотников» и «Технологии связи», Малахов – «Блогинг» и «Фактчекинг». Проректор НИУ ВШЭ, ответственный секретарь оргкомитета НТО, лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов подчеркнул, что золотые значки вручат победителям в рамках весенней сессии сдачи очных нормативов. Она стартует в марте 2026 года. Для участия нужно заработать цифровой серебряный значок и сдать нормативы на сайте.

