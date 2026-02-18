Подмосковные школьники смогут принять участие в Математическом празднике

В воскресенье, 22 февраля, в Подмосковье пройдет XXXVII Математический праздник — федеральная олимпиада по математике для школьников 6–7 классов. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Для участия в ней ученикам нужно создать личный кабинет в системе ЕСР, выбрать «Классический Математический праздник» и площадку для участия. В регионе в этот раз им будут доступны 28 площадок. В рамках праздника для учеников и родителей планируют провести лекции.

В ведомстве уточнили, что результаты олимпиады будут учитываться при отборе на математические мероприятия Образовательного центра «Взлет».

