Подмосковные школьники смогут принять участие во Всероссийской исторической игре «1418»

Подмосковные школьники и студенты смогут принять участие во Всероссийской исторической интеллектуальной игре «1418», которая пройдет 20 марта в формате онлайн-трансляций на русском, английском, испанском и французском языках. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Участникам предстоит справиться с вопросами, связанными с событиями Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, военными операциями 1945 года и не только. Команды могут состоять из 3-10 человек, им нужно пройти предварительную регистрацию. Зарегистрироваться на игру и узнать другие подробности можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.

*Возрастное ограничение 6+