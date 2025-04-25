Подмосковные школьники стали лауреатами всероссийской инициативы «Горячее сердце»

Школьники из Подмосковья Роман Вдовин и Артем Кузнецов стали лауреатами Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее сердце». Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Торжественная церемония прошла в Зале Славы Музея Победы в Москве. В ее рамках были отмечены юные герои, которые проявили мужество и готовность помогать другим.

Так, Роман Вдовин спас тонущего мужчину в бессознательном состоянии. Артем Кузнецов спас ребенка, который провалился под лед на городском пруду.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев пообщался с учащимися школ ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова по обмену.