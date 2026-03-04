Подмосковные школьники завоевали медали на Первенстве России по дзюдо среди глухих

Ученики из Истринской школы-интерната завоевали четыре медали и кубок на Первенстве России по дзюдо (спорт глухих) среди юношей и девушек до 18 лет, которое прошло в Каспийске. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Так, в своих весовых категориях Никита Коробков, Марат Эмирсаидов и Рамазон Назаров получили диплом первой степени. Кроме того, Александр Ивашиненко стал обладателем диплома третьей степени. Тренер Ханлар Махмуд оглы Гасымов был награжден дипломом первой степени за подготовку победителей. В общекомандном зачете команда школы заняла первое место, за это ее наградили кубком.

Напомним, что найти секцию в регионе и записаться можно в Навигаторе дополнительного образования по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.