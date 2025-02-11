Подмосковные студенты будут преподавать русский язык в Камбодже

Учащиеся Государственного социально-гуманитарного университета поедут в Камбоджу, чтобы преподавать русский язык. Продвижение русского языка и русской культуры — одно из направлений сотрудничества подмосковного вуза и Национального университета Меанчей, сообщили в Министерстве образования Московской области.

Ректор подмосковного вуза Жанна Леонова и ректор образовательного учреждения Камбоджи Че Союну в онлайн-формате подписали соглашение о сотрудничестве и обсудили перспективы взаимодействия. Посредником между вузами стал Русский центр культуры и науки в Камбодже.

В рамках сотрудничества в апреле две студенты подмосковного вуза отправятся в Меанчей, где на протяжении двух месяцев будут работать с местными студентами и помогать преподавателям. Также предусмотрен ответный визит студентов из Камбоджи в Подмосковье.

Ране губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об открытии в регионе Центра международного сотрудничества с ОАЭ. Он начал работать на базе гимназии им. Примакова.