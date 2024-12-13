Подмосковные студенты написали областную олимпиаду по русскому языку

В Подмосковье на базе Серпуховского колледжа прошла VIII Областная олимпиада по русскому языку для обучающихся образовательных учреждений среднего профессионального образования (СПО), ее подготовили преподаватели Ирина Закатина и Алексей Астафьев, а также методист Елена Быковска. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В рамках работы студентом предстояло пройти тестирование на проверку теоретических знаний в области лексики, орфографии, пунктуации, морфологии и синтаксиса, культуры речи, а также выполнить работу с текстом. Первое место в олимпиаде заняли Елизавета Коба из Серпуховского колледжа и Владислав Попков из Мытищинского колледжа. Помимо этого, в рамках олимпиады состоялись круглый стол для преподавателей, краеведческая экскурсия в музее Великой Отечественной войны имени генерал-майора авиации Н. Д. Дудника.

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