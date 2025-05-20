Подмосковные студенты приняли участие в акции «Вальс Победы»

Порядка 300 студентов из 32 учреждений среднего профессионального образования Подмосковья приняли участие в акции «Вальс Победы» в парке «Патриот». Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Акция прошла уже в 11-й раз. Цель мероприятия — сохранение исторической памяти и формирование патриотических ценностей у молодежи.

В рамках акции ребята исполнили танец. Кроме того, прошла торжественная церемония открытия, в которой приняли участие представители Мособлдумы, Совета ветеранов и Минобразования Подмосковья. Также в программу вошли концерт и экскурсия по музейно-храмовому комплексу ВС РФ.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев встретился с представителями ветеранских организаций.