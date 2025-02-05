Подмосковные волонтеры объявили специальный сбор помощи для участников СВО к 23 февраля

Активисты движения «Волонтеры Подмосковья» объявили специальный сбор помощи для участников СВО, приуроченный к 23 февраля. Он организован в рамках проекта «Доброе дело», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«К акции “Доброе дело — нашим Защитникам” присоединились все городские округа, жители приносят не только необходимые вещи, но и передают бойцам письма с теплыми словами поддержки», — рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе.

В регионе открыто 87 пунктов сбора гуманитарной помощи. Адреса с телефонами и графиком работы опубликованы на сайте волонтерского движения области. Там же можно найти полный список необходимых вещей.

Акция продлится до 12 февраля. После этого груз отвезут в Региональный распределительный центр в Одинцово, где он будет рассортирован и отправлен на Донбасс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что из области в Курск была отправлена еще одна фура с гуманитарной помощью.

В Подмосковье для волонтеров доступны различные меры поддержки. Они могут рассчитывать на поддержку за счет бюджета при страховании жизни или здоровья. Также они могут получить финансовую поддержку в рамках премии губернатора «Мы рядом. Доброе дело», различных грантов и субсидий. Для волонтеров, оказывающих помощь в зоне СВО, доступны билеты на культурно-массовые мероприятия, атрибутика «Волонтеров Подмосковья», стажировки в Министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.