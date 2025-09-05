Подмосковных школьников пригласили принять участие в Межрегиональной олимпиаде по арабскому языку

Учащиеся 5–11-х классов подмосковных школ могут зарегистрироваться на Межрегиональную олимпиаду школьников по арабскому языку, она предназначена для школьников с минимальным уровнем владения арабским языком — А2. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Соревнования будут проходит в два этапа, отборочный проведут дистанционно с 16 по 22 сентября 2025 года на платформе ООО «Цифровое образование». Заключительный этап состоится 1 и 2 ноября 2025 года на базе Образовательного центра им. шейхи Фатимы бинт Мубарак, расположенного в областной гимназии им. Е. М. Примакова. Победители олимпиады смогут пройти стажировку в Объединенных Арабских Эмиратах в декабре 2025 года. Зарегистрироваться можно на сайте.

Отметим, что организатором и координатором мероприятия выступает Образовательный центр им. шейхи Фатимы бинт Мубарак, который входит в структуру Областной гимназии им. Е. М. Примакова. Научно-методическое сопровождение олимпиады в 2025 году осуществляет Санкт-Петербургский государственный университет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.