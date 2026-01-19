Подмосковных школьников пригласили принять участие в программах «Содружество Орлят России»

Подмосковные ученики четвертых классов и их наставники могут принять участие в дополнительных общеразвивающих программах «Содружество Орлят России», которые пройдут во Всероссийских детских центрах «Орленок» и «Океан» весной 2026 года. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Участникам нужно предоставить сертификат о прохождении наставником вводного дистанционного курса программы развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России» и подготовить сертификаты о прохождении ее треков. Узнать о конкурсном отборе, ознакомиться с видеоинструкцией по заполнению документов и не только можно в официальном сообществе программы.

Итоги отбора будут опубликованы до 24 февраля 2026 года. Организатором отбора выступает Российский детско-юношеский центр при поддержке Минпросвещения России.

