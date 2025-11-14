Подмосковный омбудсмен объяснила, что будет в случае непредставления показаний счетчиков за воду

В случае, если житель многоквартирного дома забудет передать показания счетчиков за жилищно-коммунальную услугу, например, за воду, плату будут определять исходя из среднемесячного объема потребления коммунального ресурса. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы Павловского Посада.

По ее словам, среднемесячный объем потребления рассчитывается по ранее предоставленным потребителем показаниям прибора учета за период не менее чем шести месяцев. Такой порядок расчета платы за услугу будут применять до месяца, когда показания будут представлены, но не более трех месяцев.

«По результатам перерасчета исполнитель обязан направить потребителю в установленные сроки требование о внесении доначисленной платы за предоставленные коммунальные услуги либо уведомление о размере такой платы, излишне начисленной потребителю. Излишне уплаченные потребителем суммы подлежат зачету при оплате будущих расчетных периодов», – добавила Фаевская.

