Подмосковный омбудсмен объяснила, кто должен оплачивать задолженность за ЖКУ в квартире, переданной по наследству
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Люди, которые приняли квартиру в наследство, должны будут оплачивать задолженность за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) при их наличии. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы Реутова.
«Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества», — сказала Фаевская.
По ее словам, это касается и задолженности по коммунальным платежам, которые образовались на день смерти наследодателя.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.