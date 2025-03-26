Подмосковный омбудсмен объяснила, кто должен оплачивать задолженность за ЖКУ в квартире, переданной по наследству

Люди, которые приняли квартиру в наследство, должны будут оплачивать задолженность за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) при их наличии. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы Реутова.

«Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества», — сказала Фаевская.

По ее словам, это касается и задолженности по коммунальным платежам, которые образовались на день смерти наследодателя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.