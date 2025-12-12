Подмосковный омбудсмен объяснила, кто может заверить доверенность пациента в больнице

Доверенность пациентов на ведение дела в суде может заверить администрация организации социального обслуживания, в которой находится доверитель, а также стационарного лечебного учреждения, в котором доверитель находится на излечении. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жителя Лобни.

«Представитель по доверенности вправе совершать от имени представляемого лица все процессуальные действия. Однако определенные полномочия должны быть прямо предусмотрены доверенностью», — сказала она.

По ее словам, в документе должно быть оговорено право представителя на подписание искового заявления и предъявление его в суд, передачу спора на рассмотрение третейского суда, предъявление встречного иска, полный или частичный отказ от исковых требований, уменьшение их размера. Кроме того, в нем нужно отразить права на признание иска, изменение предмета или основания иска, заключение мирового соглашения, передачу полномочий другому лицу (передоверие), обжалование судебного постановления, предъявление исполнительного документа к взысканию и получение присужденного имущества или денег.

