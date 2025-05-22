Подмосковный омбудсмен объяснила, могут ли родившие ребенка студентки перевестись на бесплатное обучение

Студентки, которые проходят обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования на платной основе и рожают ребенка, могут перейти на бесплатную форму обучения. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы города Мытищи.

По ее словам, при этом у них не должно быть академической задолженности, дисциплинарных взысканий и задолженности по оплате обучения. Соответствующее решение о переходе принимает комиссия, специально созданная образовательной организацией. Перед этим студентке нужно подать заявление на имя руководителя образовательной организации и приложить к нему подтверждающие основания для перехода документы.

«Переход с платного обучения на бесплатное возможен лишь при наличии вакантных (свободных) бюджетных мест. Информация о количестве вакантных бюджетных мест размещается в том числе на официальном сайте образовательной организации», — уточнила Фаевская.

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