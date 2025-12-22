Подмосковный омбудсмен объяснила, можно ли поменять фамилию ребенка при разводе

Дети, не достигшие возраста 14 лет, могут изменить присвоенную им фамилию на фамилию другого родителя в случае их развода по совместной просьбе взрослых на основании разрешения органа опеки и попечительства, с 10 лет это возможно только с согласия ребенка. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы Подольска.

Для изменения имени или фамилии с 14 лет разрешение органов опеки и попечительства не требуется, уточнила она. Согласие родителей может быть выражено лично при подаче несовершеннолетним соответствующего заявления или удостоверено нотариально. Если получить согласие второго взрослого не получается, вопрос разрешается в судебном порядке.

«Если несовершеннолетний старше 14 лет желает переменить фамилию, ему необходимо лично подать соответствующее заявление в орган записи актов гражданского состояния в письменной форме, заручившись при этом согласием обоих родителей», – добавила Фаевская .

Родителям должны будут выдать новое свидетельство о рождении ребенка, после этого необходимо будет заменить и другие имеющиеся у несовершеннолетнего документы.

